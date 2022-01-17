Жители Ставрополья за новогодние праздники выбросили 17 тысяч тонн мусора

В министерстве ЖКХ Ставропольского края рассказали, что за новогодние каникулы в регионе вывезли 17 тысяч тонн отходов, которые оставили местные жители. К работе привлекли 700 сотрудников профильных компаний с 500 единицами техники.
17 тысяч тонн - это на 14% больше отходов, чем производят ставропольцы в обычные дни.
- В целом региональные операторы справились с повышенной нагрузкой в новогодние праздники. Отдельные замечания от жителей, которые фиксировались, например, в соцсетях, отрабатывались оперативно, - заявил глава ведомства Роман Марченко.
Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что с главной площади краевого центра уже начали убирать новогодние украшения. Разобрали лес елок, шары, чуть позже демонтируют главную елку города.