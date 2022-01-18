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Общество18 января 2022 6:38

В Ставрополе у трех купелей во время крещенских купаний будут дежурить спасатели

Всего предусмотрено несколько площадок, в которых можно безопасно окунуться
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе открыли три площадки перед крещенским купанием. В ночь с 18 на 19 января можно будет окунуться в Таманском лесу на "Холодных родниках", в "Корыте" и источнике Серафима Саровского.

У трех купелях будут дежурить спасатели и медики на случай, если кому-то станет плохо. Купаться в других местах может быть опасно. Также с 16:00 18 января перекроют движение транспорта у родника Серафима Саровского по улице Лесной.

Также стоит помнить о том, что у крещенских купаний есть противопоказания. Если у человека слабое сердце и полное отсутствие опыта закаливания, лучше воздержаться от купания.