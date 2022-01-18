В Пятигорске пара незаконно пытается продать дату регистрации брака за 350 тысяч

На популярной площадке объявлений появилось предложение от жителей Пятигорска: пара пытается продать "счастливую" дату регистрации брака в ЗАГСе за 350 тысяч рублей. Дата действительно красивая - 22.02.2022. Однако сделать это не получится.

Автор объявления уверяет, что хоть число и забронировано под их собственную роспись, но от него можно отказаться и сразу же передать бронь другим людям, тем, кто заплатит. Однако согласно законодательству, сделать это невозможно: по регламенту ЗАГСа, если пара передумала заключать брак, регистрация просто не состоится, но и в этот день в это время никто больше не сможет заключить брак.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о росписи в другую красивую дату - 12.02.2021. Эта дата - палиндром, т.е. одинаково читается в обоих направлениях. В этот день изъявили желание заключить брак около 100 пар. В 2020 году их было на порядки меньше - 26.