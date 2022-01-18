44-летний велосипедист погиб под колесами "ГАЗели" на Ставрополье

В Ставропольском крае вечером 17 января произошло смертельное ДТП: велосипедист 1978 года рождения погиб при столкновении с "ГАЗелью". Инцидент произошел на плохо освещенной трассе Изольный - Птичье.

- На велосипеде, а также на верхней одежде погибшего велосипедиста отсутствовали световозвращающие элементы, - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

По данным правоохранительных органов, автомобиль и велосипедист двигались в противоположных направлениях. Неизвестно, по какой причине мужчина попал под колеса "ГАЗели", все обстоятельства выяснят полицейские после проверки.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другом трагическом случае. В Благодарненском округе столкнулись два автомобиля, один из водителей погиб, еще пятеро человека оказались в больнице. Среди них - девочка 2021 года рождения.