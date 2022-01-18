В марте 2022 года начнут работу поезда маршрута Кисловодск - Амурская область

Со 2 марта 2022 года возобновляется движение поездов по направлению Кисловодск - Тында (Амурская область). Регулярные рейсы стартуют с 6 марта, поезда будут ходить через день. Маршрут свяжет Кавминводы и Амурскую область, Урал, Новосибирскую область и т.д.

Жители отдаленных регионов жаловались на отсутствие прямого сообщения с теплым Ставропольским краем. Теперь они смогут приехать и насладиться курортами России. В частности, больше всего их привлекает теплая погода, здравницы и природа края.

- Открытие еще одного направления транспортного сообщения с Кисловодском будет способствовать увеличению туристического потока в наш курортный город и дополнительной популяризации Кисловодска, - заявил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.