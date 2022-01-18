Ставрополец захотел скрыться от приставов и заплатил тройной штраф за пьяное вождение

В УФССП Ставрополья рассказали, что житель региона заплатил штраф в три раза больше назначенного наказания за нетрезвое вождение. Он пытался скрыться от приставов, совершая новые нарушения.

- Уведомления о вызове в Октябрьское районное отделение судебных приставов г. Ставрополя мужчина игнорировал и скрывался от работников Службы. После опроса соседей было установлено, что неплательщик крайне редко выходит из дома и дверь никому не открывает. Пришлось судебным приставам несколько дней наблюдать за домом неплательщика, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге ставрополец заплатил 90 тысяч рублей вместо 30 тысяч, на это ему потребовалась неделя.