В Железноводске появится первый на Кавминводах информационный центр для туристов, где гости смогут узнать всю интересующую их информацию в одном месте. Центр расположится в Пушкинской галерее города-курорта.

Здесь можно будет получить справку о достопримечательностях, транспорте, ценах в магазинах и т.д.

- Можно получить консультацию специалистов о туристическом потенциале, буклеты о достопримечательностях курорта, в котором собрана информация об основных музеях, гостиницах, местах питания, кинотеатрах и торговых центрах, а также о событийных мероприятиях, проходящих в городе, - заявил мэр Железноводска Евгений Бакулин.

Также он отметил, что в информационно-туристическом центре можно будет заказать индивидуальные и групповые экскурсии.