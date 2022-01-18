На Ставрополье за 2021 год цены на медикаменты выросли на 12%

В региональной статистической службе рассказали, что за 2021 год в Ставропольском крае медикаменты подорожали на 12,1%. За декабрь в среднем цены выросли на 0,7%. Примерно на прежнем уровне осталась стоимость жизненно важных лекарств.

Значительно выросли цены на седативные средства растительного происхождения, ацетилсалициловую кислоту, слабительные и т.д. При этом подешевели лекарства для лечения желудка, спазмолитики, противомикробные мази и средства от изжоги.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в начале 2021 года на фоне коронавируса резко подорожали лекарства. Самый большой рост стоимости отмечен у отечественного аспирина. Ацетилсалициловая кислота только за месяц поднялась в цене на 14,7%. Некоторые антибиотики, противовоспалительные и противоаллергенные подорожали на 3,3-6,9%, йод - на 2%, отечественный Анальгин - на 1,9%. На 7,7% выросла стоимость ртутных термометров.