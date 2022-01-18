К январю 2022 года 48,5% населения Ставрополья привились от коронавируса

В Минздраве Ставропольского края корреспонденту "КП-Северный Кавказ" рассказали, что по состоянию на 17 января 2022 года 48,5% населения региона привились первым компонентом вакцины от коронавируса.

- По состоянию на 17.01.2022 год охват первичной вакцинацией составил 48,5%. В целях сокращения сроков достижения целевых показателей создания популяционного иммунитета активизирована работа по наращиванию темпов вакцинации, - рассказали в ведомстве.

На настоящий момент в регионе привиты 1 миллион 241 тысяча человек. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что по поручению главного оперштаба России идет подготовка к вакцинации детей в Ставропольском крае. Добровольное согласие подписывают родители детей в возрасте 12-14 лет, с 15 лет подросток принимает решение о вакцинации самостоятельно. Медицинские учреждения также активно готовятся к старту прививочной кампании.