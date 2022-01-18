На Ставрополье ускоренно расселят 2,4 тысячи жителей аварийных домов

Ставропольский край в ускоренном режиме завершает программу переселения граждан из аварийно-опасного жилья. Крайний срок завершения - 2024 год, но жители региона переедут в новые квартиры уже к концу 2023 года.

- Краевой Минстрой разработал ускоренный план расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. До конца 2023 года планируем расселить оставшиеся многоквартирные дома, включенные в программу, - заявил и.о. министра архитектуры и строительства Валерий Савченко.

Программа рассчитана на период с 2019 по 2025 год. Уже сейчас в работе находятся 91 многоэтажный дом с 2414 жильцами. Работы проходят по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Ставрополе, Георгиевске, Ессентуках, Пятигорске, Невинномысске и городах-курортах Ставропольского края.