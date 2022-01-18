В аэропорту Минеральных Вод предупреждают распространение омикрон-штамма

В Ставропольском крае принимаются исчерпывающие меры по обеспечению готовности системы здравоохранения к распространению нового штамма COVID-19 «Омикрон» и связанного с этим вероятного роста заболеваемости в ближайшие недели. Рассказали об этом в министерстве здравоохранения региона «Комсомольской правде в Ставрополе». В частности усилен контроль в аэропорту Минеральных Вод.

- В пункте пропуска международного аэропорта Минеральные Воды при контроле за пассажирами прибывающими авиарейсами из Стамбула и Дубая, которые могут быть стыковочными при перелете граждан из стран Африки, отработано взаимодействие с пограничной службой, организована работа по отбору проб с участием специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»., - комментируют в ведомстве.

Напомним, что 13 января 2022 года в Ставропольском крае стало известно о двух случаях заражения омикрон-штаммом. На этом фоне 18 января губернатор сообщил о 547 новых случаях заболевания - это абсолютный максимум за все время пандемии.

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