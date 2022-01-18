На фоне омикрон-штамма в Минводах определили изолятор для прибывающих из стран Африки

В Ставропольском крае ведется работа по предупреждению распространения коронавируса на фоне появившегося в регионе омикрон-штамма. Как рассказали «Комсомольской правде в Ставрополе» в министерстве здравоохранения края, теперь контролируется прибытие граждан в международном аэропорту Минеральных Вод и уже определен стационар для изоляции прибывших из неблагополучных из-за «Омикрона» стран Африки.

- Определен стационар для изоляции граждан, прибывших из неблагополучных стран Африки – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Минераловодская районная больница», при необходимости временная изоляция будет обеспечиваться инфекционными стационарами медицинских организаций Кавказских Минеральных Вод, - сообщили в ведомстве.

Первые случаи омикрон-штамма зарегистрировали на Ставрополье 13 января 2022 года. О том, какие еще меры предпринимаются в крае, читайте в нашем материале.