Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 января 2022 11:35

На Ставрополье мужчина пойдет под суд за сокрытие 3 млн рублей от налоговой

Он передал акционерам недвижимость и разбогател на 34 миллиона рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против жителя Зеленокумска возбудили уголовное дело по статье "уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов". Он скрыл от налоговой 3 миллиона рублей.

- По данным следствия, в 2019 году подозреваемый реализовал и передал в собственность одному из публичных акционерных обществ 5 объектов недвижимого имущества, получив от их реализации доход более 34 миллионов рублей. Однако не указал доход и не уплатил в бюджет Российской Федерации налоги на общую сумму более 3 миллионов рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас расследование продолжается, позже материалы дела передадут в суд для рассмотрения по существу.