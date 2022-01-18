На Ставрополье мужчина пойдет под суд за сокрытие 3 млн рублей от налоговой

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против жителя Зеленокумска возбудили уголовное дело по статье "уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов". Он скрыл от налоговой 3 миллиона рублей.

- По данным следствия, в 2019 году подозреваемый реализовал и передал в собственность одному из публичных акционерных обществ 5 объектов недвижимого имущества, получив от их реализации доход более 34 миллионов рублей. Однако не указал доход и не уплатил в бюджет Российской Федерации налоги на общую сумму более 3 миллионов рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас расследование продолжается, позже материалы дела передадут в суд для рассмотрения по существу.