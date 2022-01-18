12 девушек из России и Белоруссии поборются за титул королевы студенчества на Ставрополье

В Ставропольском крае пройдет конкурс "Королева студенчества Союзного государства - 2021". В нем примут участие 12 девушек из России и Белоруссии. Мероприятие стартует 19 января, а итоги подведут 25 числа.

- Конкурс примет 12 участниц из Белоруссии и России - победительниц национальных конкурсов. Их ожидают различные мероприятия, встречи и пресс-конференции с общественными и политическими лидерами, - рассказали в управление по информполитике правительства Ставрополья.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что победительницей конкурса "Миссис Ставропольский край - 2021" стала 56-летняя жительница Ставрополя Любовь Некрасова-Ерошкина. Она - бизнесвумен, мать двоих детей и уже бабушка.