В 2021 году на Ставрополье отремонтировали 110 км дорог почти за 2 млрд

В Ставропольском крае за 2021 год отремонтировали 110 километров дорог, что соответствует плану и нормативу. Работы прошли по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", финансирование составило 1,9 миллиардов рублей.

Ремонт проводили комплексно: меняли дорожное покрытие, бордюры, ливневки, строили автобусные остановки, устанавливали знаки и т.д. Ставрополье вошло в тройку лидеров по качеству дорог в России.

Большое внимание уделили участкам, которые ведут к муниципальным учреждениям. В краевой столице привели в порядок части по улицам Серова, Трунова и Гризодубовой.

Отметим, на реализацию нацпроектов в 2022 году (в частности, и "Безопасные дороги") выделили 23 миллиарда рублей.