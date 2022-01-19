Объемы автокредитования в прошлом году выросли вдвое

Фото: Банк Уралсиб

Около 16,3 тысяч россиян получили в 2021 году кредиты на приобретение автомобиля в банке Уралсиб. В денежном эквиваленте это составило примерно 23,4 миллиарда рублей. Около 75 % клиентов планировали покупку нового транспортного средства. В среднем брали до 1,4 млн рублей (а это примерно в полтора раза больше, чем в 2020 году). В итоге автокредитный портфель банка Уралсиб в 2021 году составил 23 миллиарда рублей, превысив показатели 2020 года на 50 процентов.

В большой степени такому значительному повышению спроса на автокредитование способствовало и то, что в последнее время банк постоянно и активно работает над расширением линейки предложений, стремясь предложить каждому клиенту наиболее выгодные и удобные условия. Например, верхний срок по выплатам был увеличен до 7 лет, ускорен и упрощен процесс утверждения кредита, а партнерские отношения Уралсиба с новыми крупными сетевыми автодилерами дали клиенту возможность еще более широкого выбора – как по модельному ряду, так и по стоимости.

Получить подробную информацию, рассчитать кредит на автомобиль онлайн, ознакомиться со всеми условиями его получения можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Либо проконсультироваться со специалистами банка по телефону 8-800-250-57-57 или в любом ближайшем отделении.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»