Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье19 января 2022 5:40

Ставрополье направило 200 млн рублей на расширение запасов лекарств от COVID-19

Регион устанавливает антирекорды заболеваемости за всю историю пандемии
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае закупят дополнительные партии лекарств от коронавируса для расширения резервов. На эти цели выделят 200 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

- Решен вопрос с обеспечением медучреждений кислородом. К действующим 3,4 тысячи "ковид-коек" мы готовы развернуть еще до 1,5 тысячи. За последние месяцы в крае утроен запас лекарственных средств для амбулаторных пациентов. Дополнительно на эти цели планируем направить еще более 200 миллионов рублей, - заявил губернатор края.

Отметим, что препараты выдают бесплатно для пациентов медицинских учреждений, а также для пенсионеров, которые находятся в группе риска.

В ноябре 2021 года на закупку лекарств выделили 92,5 миллиона рублей.