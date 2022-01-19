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Здоровье19 января 2022 6:00

К 19 января в Ставропольском крае незанятыми остаются 28% ковид-коек

Губернатор распорядился расширить фонд мест для больных коронавирусом из-за всплеска заболеваемости
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова сообщили, что к середине января в медицинских учреждениях региона остаются свободны 28% ковид-коек. Сейчас действуют 3,4 тысячи мест для больных коронавирусом, Владимиров поручил расширить фонд еще на 1,5 тысячи коек.

- На сегодняшний день на Ставрополье свободно 28% коек из специализированного фонда для помощи пациентам с коронавирусом. За прошедшую неделю ежедневно в крае проводилось в среднем более 6 тысяч исследований на выявление COVID-19. Исследования образцов проводятся на базе 35 лабораторий. Готовится к открытию еще одна, она разместится на базе Александровской районной больницы, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о новом абсолютном антирекорде заболеваемости коронавирусом в Ставропольском крае. За всю историю пандемии не было такого количества инфицированных, выявленных за сутки.