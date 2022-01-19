В Ставрополе в ДТП с Приорой и BMW погиб 23-летний пассажир

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Ставрополе вечером 18 января на перекрестке улиц Лермонтова и Пушкина столкнулись Приора и BMW. За рулем иномарки находился 45-летний местный житель, а водителем Приоры оказался 23-летний молодой человек.

Известно, что после столкновения автомобилей Лада Приора вылетела в сугроб, а BMW сбил металлические ограждения и врезался в киоск.

- В результате автоаварии 23-летний пассажир Приоры от полученных травм скончался на месте происшествия, оба водителя транспортных средств и по одному пассажиру из каждого автомобиля с травмами госпитализированы в городскую клиническую больницу города Ставрополя, - рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Правоохранители начали проверку. Оба водителя раньше не привлекались к ответственности за нарушение ПДД. Когда установят причины и обстоятельства ДТП, станет понятна степень вины каждого участника аварии.