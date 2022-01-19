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Общество19 января 2022 6:40

В программу капремонта школ Ставрополья включат еще 200 учреждений

На 2022 и 2023 годы запланированы работы в 24 школах
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова сообщили, что программу капитального ремонта школ расширят еще на 200 учреждений. Проект рассчитан на 5 лет, в ближайшие годы уже начнут работы по 24 объектам.

- А в перспективе необходимо расширить этот перечень, как минимум, до 200 школ. Мы должны ставить перед собой такую задачу. Программа дает уникальные возможности для обновления учреждений образования на Ставрополье, создания комфортных условий для учеников и для учителей. Они должны быть использованы максимально, - заявил Владимиров.

Помимо ремонта в программе есть такие пункты как обеспечение пожарной и антитеррористической защиты детей и педагогов. Отметим, одну из школ Ставрополя четыре раза эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании.