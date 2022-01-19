В программу капремонта школ Ставрополья включат еще 200 учреждений

В пресс-службе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова сообщили, что программу капитального ремонта школ расширят еще на 200 учреждений. Проект рассчитан на 5 лет, в ближайшие годы уже начнут работы по 24 объектам.

- А в перспективе необходимо расширить этот перечень, как минимум, до 200 школ. Мы должны ставить перед собой такую задачу. Программа дает уникальные возможности для обновления учреждений образования на Ставрополье, создания комфортных условий для учеников и для учителей. Они должны быть использованы максимально, - заявил Владимиров.

Помимо ремонта в программе есть такие пункты как обеспечение пожарной и антитеррористической защиты детей и педагогов. Отметим, одну из школ Ставрополя четыре раза эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании.