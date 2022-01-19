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Происшествия19 января 2022 7:30

Рецидивист со Ставрополья получил 24 года колонии за убийство мужчины и его матери

Жертвами стали сожитель родной сестры преступника и мама убитого
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Суд Ставропольского края приговорил жителя региона к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима за разбой и двойное убийство. Ранее он уже отсидел по тем же статьям.

По данным правоохранительных органов, мужчина вступил в конфликт с сожителем родной сестры после того, как тот ударил ее. Когда они остались наедине, он ударил того три раза в грудь ножом. Перед смертью жертва сообщила, что к ним едет его мама для покупки квартиры в Буденновске.

- От полученных ранений потерпевший скончался на месте. После этого мужчина, полагая, что у матери убитого будут с собой деньги для покупки квартиры, дождался ее и зарезал тем же ножом, что и сына. Снял с тела женщины золотые серьги, а также забрал ее мобильный телефон и находившиеся при ней деньги, - рассказали в Следкоме Ставрополья.

Первые 5 лет преступник проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.