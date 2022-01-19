На Ставрополье двое мужчин пойдут под суд за кражу 10 тысяч кубометров нефти

В МВД Ставропольского края рассказали, что против двух жителей Нефтекумского округа возбудили уголовные дела за покушение на кражу 10 тысяч кубометров казенной нефти. Наводку на воров дали в ФСБ.

Ночью, когда подозреваемые уже начали слив нефти, на место событий прибыли сотрудники полиции. Они остановили мужчин, вернули нефть в цистерну, а их отвезли в участок.

- В ночное время, используя грузовой автомобиль с цистерной, они подключили и успели осуществить забор 10 тысяч кубических метров сырья из промысловых объектов, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас идет расследование, позже материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.