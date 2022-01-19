На Ставрополье матери троих детей могут выйти на пенсию раньше на три года

В Ставропольском крае матери многодетных семей могут досрочно выйти на пенсию. Если у женщины трое детей, она может уйти с работы на три года раньше, четверо детей - на четыре года раньше. Об этом рассказали в ПФР Ставрополья.

А вот мамы пятерых и более детей имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Напомним, что после увеличения пенсионного возраста женщины уходят с работы в 60 лет.

Но есть критерии, которые нужно соблюсти ради получения досрочного отдыха:

- воспитание детей до 8 лет;

- 15 лет страхового стажа;

- наличие не менее 23,4 пенсионных коэффициентов, если пенсия будет назначаться в 2022 году;

- отсутствие факта лишения родительских прав.