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Общество19 января 2022 8:33

На Ставрополье матери троих детей могут выйти на пенсию раньше на три года

Соответственно, если в семье четверо детей - на 4 года раньше можно уйти на пенсию
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае матери многодетных семей могут досрочно выйти на пенсию. Если у женщины трое детей, она может уйти с работы на три года раньше, четверо детей - на четыре года раньше. Об этом рассказали в ПФР Ставрополья.

А вот мамы пятерых и более детей имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Напомним, что после увеличения пенсионного возраста женщины уходят с работы в 60 лет.

Но есть критерии, которые нужно соблюсти ради получения досрочного отдыха:

- воспитание детей до 8 лет;

- 15 лет страхового стажа;

- наличие не менее 23,4 пенсионных коэффициентов, если пенсия будет назначаться в 2022 году;

- отсутствие факта лишения родительских прав.