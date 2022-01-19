На Ставрополье носителями штамма "омикрон" оказались дети

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе нашли зараженных штаммом "омикрон" детей. Они инфицируются также, как и взрослые, но гораздо легче переносят заболевание.

- Вызывает озабоченность то, что «омикроном» болеют и дети. Уже зафиксированы такие случаи. Поручил профильным министерствам подготовить предложения по организации тестирования школьников и учителей, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что мораторий на использование QR-кодов в регионе продлили до 1 февраля. То есть система не будет работать до этого срока.

В региональном Минздраве заявили о подготовке к иммунизации детского населения региона проводится по поручению главного оперштаба страны. Прикрепленные к школам медработники проводят среди родителей разъяснительную работу о необходимости вакцинации, собирают бланки добровольного согласия на прививку.

Добровольное согласие подписывают родители детей в возрасте 12-14 лет, с 15 лет подросток принимает решение о вакцинации самостоятельно.

Медицинские учреждения также активно готовятся к старту прививочной кампании.