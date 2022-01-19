Бывший инспектор УФСИН пошел под суд за получение 60 тысяч рублей взяткой

В Следкоме Ставропольского края рассказали, что против бывшего старшего инспектора УФСИН возбудили уголовное дело за получение взятки, а также за превышение должностных полномочий.

- По данным следствия, 21 марта и 1 апреля 2021 года находясь в Нефтекумске обвиняемый получил от женщины, находящейся под домашним арестом по решению суда, взятки в общей сумме 60 000 рублей за сокрытие факта нарушения ею ограничений и запретов, наложенных судом, - сказано в сообщении ведомства.

Он взял деньги и внес в систему неверные данные о том, что она не покидала место пребывания. Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "получение взятки".

Расследование завершено, скоро материалы передадут в суд.