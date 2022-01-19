МТС с помощью нейронных сетей улучшит обслуживание в чатах поддержки

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов внедрила решение британского стартапа Chattermill в онлайн-чаты клиентской поддержки.

Система использует нейронные сети для обезличенных диалогов в онлайн-чатах приложений и сайтов МТС и формирует рекомендации для повышения удовлетворенности клиентов обслуживанием.

Так, облачный сервис Chattermill оценивает, был ли клиент доволен решением своего вопроса. Интерфейс системы позволяет фильтровать ответы и комментарии по любым запросам, в том числе для определения того, какие вопросы пользователей лучше обрабатываются ботом, а какие — оператором.

Система также «понимает» контекст обращений и даже может определить сарказм, двойное отрицание и ссылки на предыдущие мнения.

Компания Chattermill стала участником корпоративного акселератора Центра инноваций и инвестиций МТС по направлению «Обслуживание клиентов».

Решение стартапа предложили для автоматизации обработки диалогов в чатах поддержки, количество обращений в которых за прошлый год выросло на четверть.