Количество акционеров ВТБ в СКФО увеличилось в два раза

Количество розничных акционеров банка ВТБ в Северо-Кавказском федеральном округе достигло 12 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год в 2 раза. Порядка 64% из них проживает в Ставропольском крае. Также значительная часть акционеров располагается в Республике Дагестан —13% и Северной Осетии (9%).

Всего количество розничных акционеров банка ВТБ достигло 577 тысяч. Значительная часть акционеров пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, включая пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия» и «Прайм».

- Количество акционеров Банка ВТБ достигло 577 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71%. На долю акционеров - физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Прибыль по МСФО за 2021 г. обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60% розничных акционеров банка это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом, распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое. Что касается регионов присутствия, то кроме таких крупных и заранее ожидаемых регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область значительное количество акционеров Банка проживают в Республиках Башкортостан, Бурятия, Коми и Саха (Якутия), - комментирует главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.