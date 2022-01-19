На Ставрополье штамм "омикрон" в два раза перебил штамм "дельта"

В Минздраве Ставропольского края сообщили, что штамм "омикрон" стал доминирующей мутацией коронавируса на территории региона. Заболевают как взрослые, так и дети. Последние переносят болезнь легче.

- Он уже перебивает "дельту" почти в два раза. При этом у 54,5% пациентов заболевание протекает в форме респираторно-вирусной инфекции, у 4,1% пациентов заболевание переходит в стадию внебольничной пневмонии и у 45% заболевание протекает в бессимптомной форме, - министр Владимир Колесников.

19 января Ставрополье установило абсолютный антирекорд по суточной заболеваемости - 621 новых случаев заражения выявили медики. При этом летальность остается низкой, а из больниц выписывают около 900 человек ежедневно. Из-за того, что "омикрон" протекает в более легкой форме, коечный фонд не перегружен.

На сегодняшний день 28% из 3,4 тысячи мест для пациентов с коронавирусом остаются свободными.