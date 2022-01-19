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Общество19 января 2022 13:49

Житель Минвод сделал ложный вызов "скорой" ради мести своей возлюбленной

По его задумке, таким образом он бы доказал, что она "не в себе", но вопросы появились к нему
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Мужчину из Минвод оштрафовали на тысячу рублей за ложный вызов "скорой помощи". Диспетчер принял сообщение о том, что девушка поранила себе руку и нуждается в помощи медиков. Когда те прибыли на место, дверь им открыла сама "пострадавшая", которая была крайне удивлена гостям.

Оказалось, что звонивший - ее парень, они недавно поссорились. Мужчину вызвали в суд, где он объяснился.

- Гражданин И. вину признал, в содеянном раскаялся, просил строго его не наказывать, при этом пояснил, что хотел, чтобы все знали, что его девушка психически неуравновешенная особа, - сказано в сообщении суда.