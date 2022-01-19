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Общество19 января 2022 14:35

В 2021 году на Ставрополье управляющие компании и ТСЖ получили штрафы на 44 млн

В их работе выявили нарушения и составили протоколы об административном нарушении
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Госжилинспекции Ставропольского края сообщили, что в 2021 году провели 4 тысячи проверок, по результатам которых выявили 6,8 тысячи нарушений. При этом всего ведомство приняло 15,5 тысячи обращений от жителей многоквартирных домов.

- По результатам этих нарушений выдано 1,8 тысячи предписаний об устранении, составлено 2 тысячи протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных административных штрафов составила пост 44 млн рублей, - рассказал глава ведомства Сергей Соболев.

В общей сложности УК и ТСЖ получили штрафов на 44 миллиона рублей.