Заметно влияние «омикрона»: Ставрополье 20 января обновило рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остается непростой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актуальную сводку по ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае 20 января 2022 года опубликовал глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instragram. К сожалению, Ставрополье третий день подряд обновляет рекорд по суточному числу заражений COVID-19. Как отметил губернатор края, все заметнее становится влияние штамма «омикрон».

- Количество выявляемых за день случаев передачи заболевания снова выросло. Но болезнь стала реже протекать в тяжелой форме. Более четверти специализированного фонда для помощи Covid-пациентам свободны. Сравнительно невысоким остается и уровень смертности, - сообщил Владимир Владимиров.

По данным на 20 января, в Ставропольском крае диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще 680 пациентам. Это - максимум за все время пандемии и третье подряд обновление рекорда. Как писала «КП-Северный Кавказ» ранее, 18 января число заразившихся составило 547 человек, а 19 января - уже 621. Всего в регионе коронавирусом на данный момент переболели более 132 тыс. человек, 6334 пациента победить болезнь не смогли.

Тем временем, на Ставрополье решили направить еще более 200 миллионов рублей на закупку дополнительных партий лекарств от коронавируса для расширения резервов и развернуть 1500 дополнительных ковид-коек. Сейчас их в регионе 3,4 тысячи, свободными остаются около 28%.