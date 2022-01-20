На Ставрополье в лобовом ДТП погибли два человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому края

Инцидент случился 20 января 2022 года в 00:15, на 401 км федеральной автодороге «Кавказ» (вблизи поселка Прогресс), проходящей по территории Кировского городского округа.

Там произошло лобовое столкновение двух легковушек, в котором два человека погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому края.

По предварительной версии, водитель автомобиля «Хендай», житель соседней республики не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным «Фольксваген» под управлением местного жителя.

В результате происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия медиков. Пассажиров в обоих автомобилях не было.

Выяснилось, что оба водителя за последние годы неоднократно привлекались к административной ответственности за различные нарушения ПДД. На момент происшествия выпадали осадки в виде мокрого снега.

По одной из версий причиной ДТП могла быть усталость и сон за рулем одного из водителей. Подробности происшествия устанавливаются. Проводится проверка.