Ставропольцы смогут пройти экспресс-тестирование на COVID в торговых центрах и кинотеатрах

Результаты тестов можно будет получить на месте в течение 15 минут или в виде СМС-уведомления Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье увеличат охват тестированием населения на COVID-19 за счет открытия новых ПЦР-лабораторий и проведения иммунохроматографических исследований на наличие антигена коронавирусной инфекции.

После новогоднего спада край снова стал выходить на хорошие показатели по тестированию – порядка 250 человек на 100 тыс. населения.

Эти показатели планируется нарастить за счет открытия в ближайшее время лаборатории в Александровском округе и создания еще одной лаборатории в Предгорном округе. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

- В крае принято решение о проведении в крае иммунохроматографических экспресс-исследований населения на наличие антигена коронавирусной инфекции (так называемое ИХА-тестирование). Уже выделено около 21 млн рублей на проведение дважды в месяц экспресс-исследований у беременных. Тесты уже закупаются. В ближайшие месяцы этот метод экспресс-тестирований станет доступен всем. Так как почти в половине случаев заболевание COVID-19 протекает бессимптомно, мы хотим проводить скрининговые тестирования в местах общественного пребывания людей – в торговых центрах, кинотеатрах, - прокомментировал Владимир Колесников.

Результаты тестов можно будет получить на месте в течение 15 минут или в виде СМС-уведомления. Информация будет вноситься в регистр пациентов.

Эта мера позволит увеличить охват тестированием в крае до 400 человек на 100 тыс. населения. Также Роспотребнадзор выделил 40 785 ИХА-тестов, которые будут переданы в лечебные учреждения для проведения диагностики тем, кто болеет на дому.