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Общество20 января 2022 7:12

В Ставрополе гендиректор организации скрыл от налоговой более 15 млн рублей

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 15 миллионов 500 тысяч рублей
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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В Ставрополе генеральный директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с июля 2018 года по июнь 2019 года мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 15 миллионов 500 тысяч рублей.

Сейчас следователи принимают меры, направленные на возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.