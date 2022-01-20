В Ставрополе гендиректор организации скрыл от налоговой более 15 млн рублей

В Ставрополе генеральный директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с июля 2018 года по июнь 2019 года мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 15 миллионов 500 тысяч рублей.

Сейчас следователи принимают меры, направленные на возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.