На Ставрополье с 2022 года зарегистрировано 23 ДТП с участием пешеходов

Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье по-прежнему сохраняется зимняя погода, с минусовой температурой, осадками в виде снега, снежными отложениями и гололедом на проезжей части и тротуарах, что в свою очередь создает трудности в пути движения, не только водителям, но и пешеходам.

За первые дни Нового года на дорогах края зарегистрировано 23 ДТП с участием пешеходов, в которых 2 человека погибли и 21 получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были пешеходами.

Чтобы избежать трагедий на дорогах пешеходам в зимнее время необходимо быть максимально бдительными и учитывать множество факторов. Во-первых, тормозной путь автомобиля увеличивается в 4-5 раз.

Во-вторых, в условиях снегопада и метели видимость резко ухудшается, водители, и пешеходы не видят друг друга. А еще обзору пешехода может помешать: капюшон, зонт, шапка, шарф.

В-третьих, зимой рано темнеет и поздно светает. Пешеход, одетый в одежду темных (серых) тонов, плохо заметен для водителя, поэтому пешеходам крайне важно иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.

Ставропольцам советуют обратить внимание на обувь. Подошва должна быть нескользкой. Также категорически запрещается стоять на снежных отвалах, образованных вдоль проезжей части, а тем более пытаться перейти дорогу через них. Пешеход может поскользнуться и съехать прямо под колеса проезжающих машин.

Также кататься на лыжах, санках и снегокатах, ватрушках необходимо вдали от проезжей части. Скатываться с откосов у дороги опасно! Для зимних развлечений и игр выбирайте места, где нет транспорта: парки, площади, детские площадки.