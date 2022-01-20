«Россети Северный Кавказ» в 2021 году снизили потери электроэнергии в КЧР до 15,69%

Фото: rossetisk.ru

«Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» по итогам 2021 года выполнили плановые показатели снижения уровня потерь электроэнергии в сетях. За отчетный период уровень составил 15,69%, что ниже плана на 0,04 % и ниже факта 2020 года на 0,18%.

Лучшую динамику снижения потерь показали энергетики Зеленчукских и Хабезских районных электросетей, где потери снижены более чем на 1% от планового задания. Выполнению плановых показателей способствовала проводимая в филиале рейдовая работа по выявлению неучтенного энергопотребления, разукрупнение сети, замена перегруженных питающих центров и приборов учета электроэнергии, в том числе в рамках реализации Программы снижения потерь.

В ходе выполнения мероприятий этой Программы у потребителей Абазинского, Карачаевского и Прикубанского районов устанавливаются новые интеллектуальные счетчики и ведется реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ.