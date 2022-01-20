Житель Ставрополья зарезал знакомую и сжег ее тело в банной печи

Инцидент произошел в декабре 2020 года в Изобильненском городском округе. Там 55-летний мужчина поссорился со своей знакомой из-за злоупотребления ею спиртными напитками. Между ними завязался серьезный конфликт.

Разъяренный мужчина нанес знакомой удар ножом в область грудной клетки. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После чего этого, чтобы скрыть следы преступления, он сжег тело односельчанки в банной печи. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Мужчина получил 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года.