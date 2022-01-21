В 2021 году количество клиентов-предприятий малого бизнеса увеличилось примерно на 12%

Фото: банка "Уралсиб".

По отчетам: количество активных клиентов банка Уралсиб из категории малого бизнеса в 2021 году превысило 123 тысячи (это на 11,8% больше, чем в 2020-м). Портфель кредитов в данной категории вырос до 12,2 млрд рублей, гарантийный – более 29 млрд рублей, общий объем пассивов – около 74 млрд руб.

Благодаря недавно принятой программе цифровизации процент удаленного обслуживания предприятий малого бизнеса по итогам года поднялся на уровень выше 60 процентов. Более 15% клиентов открывали счета «не выходя из офиса». А новое мобильное приложение смогли по достоинству оценить около 36% потребителей. Как показывают исследования, многим (примерно 22% пользователей) в 2021 году было удобно и эффективно общаться с банком посредством чатов.

- Мы высоко оцениваем результаты работы в сегменте малого бизнеса в 2021 году. Задачами на 2022 год являются дальнейшее развитие клиентской базы и повышение доли банка на рынке в сегменте малого бизнеса, развитие омниканального подхода в привлечении и обслуживании клиентов. Мы нацелены на предоставление нашим клиентам востребованных, цифровых продуктов и процессов, повышение качества обслуживания – комментирует тоги года заместитель председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Евгений Абузов.

Прошлый год был также ознаменован открытием первых бизнес-центров нового формата для малого бизнеса. Пользовались популярностью такие инновационные продукты, как цифровые и премиальные бизнес-карты. Нововведения в процессе открытия расчетных счетов привели к значительной экономии времени: до 15 минут на одного клиента. Оптимизировались обслуживание и продажи контакт-центра для бизнеса.