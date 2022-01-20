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Общество20 января 2022 16:39

На Ставрополье составили реестр наказов избирателей из 530 пунктов

Население потребовало строительства новых школ, детских садов, игровых площадок
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В правительстве Ставропольского края обсудили осенние наказы избирателей, как проходит работа по их исполнениям. До конца сформировали единый реестр, в который попали 530 наказов.

Больше всего население волнуют строительство школ и детских садов, ремонт дорог, состояние системы здравоохранения. На исполнение наказов выделили деньги из регионального бюджета.

- Глубоко убежден, что выборы не оканчиваются днем голосования, и доверие, оказанное нам земляками, необходимо оправдывать ежедневно. Поэтому поручаю в кратчайшие сроки завершить верстку плана практических действий, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Отметим, на реализацию нацпроектов в 2022 году выделили 23 миллиарда рублей.