На Ставрополье подросток чудом избежал смерти под КамАЗом и обратился к психиатру

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что в Апанасенковском округе 16-летнего подростка едва не сбил КамАЗ, но чудом удалось избежать ДТП. Пешеход неожиданно оказался на дороге, но водитель успел его заметить и свернул в кювет.

Молодой человек сломал ключицу и ушиб грудную клетку, его отправили в больницу. После этого случая с подростком начал работу психиатр.

- Выяснилось, что у подростка имеются проблемы с психическим здоровьем. Сейчас к его лечению и установлению обстоятельств ДТП подключены специалисты, опрашиваются родители, - сказано в сообщении ведомства.