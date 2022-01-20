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Происшествия20 января 2022 17:43

На Ставрополье подросток чудом избежал смерти под КамАЗом и обратился к психиатру

Водитель успел увидеть пешехода и свернуть с проезжей части
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что в Апанасенковском округе 16-летнего подростка едва не сбил КамАЗ, но чудом удалось избежать ДТП. Пешеход неожиданно оказался на дороге, но водитель успел его заметить и свернул в кювет.

Молодой человек сломал ключицу и ушиб грудную клетку, его отправили в больницу. После этого случая с подростком начал работу психиатр.

- Выяснилось, что у подростка имеются проблемы с психическим здоровьем. Сейчас к его лечению и установлению обстоятельств ДТП подключены специалисты, опрашиваются родители, - сказано в сообщении ведомства.