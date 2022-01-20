Таможенники Ставрополья отправили обратно в Турцию почти 18 тонн форели без маркировки

Таможенники Ставропольского края не пропустили на территорию региона почти 18 тонн форели из Турции из-за отсутствия необходимых данных о продукции. Рыбу пытались привезти без маркировки - не были указаны производитель и дата изготовления.

А по правилам все продукты должны иметь подобные документы. Крупную партию отправили назад в Турцию с пометками "Выпуск запрещен" и "Возврат груза".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о вспышке африканской чумы свиней на территории края в октябре 2021 года. В Труновском районе ввели карантин, также несколько магазинов крупных сетей закрыли на карантин, потому что туда попало зараженное мясо.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с высоким уровнем смертности. Инкубационный период составляет до двух недель, переносчиками заболевания являются зараженные или уже выздоровевшие животные.