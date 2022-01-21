На Ставрополье 21 января впервые число заразившихся коронавирусом превысило 700 человек

«Омикрон» господствует на Ставрополье, но не свирепствует. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Актуальные данные по коронавирусу в Ставропольском крае на 21 января 2022 года, опубликованные губернатором Владимиром Владимировым в своем Instagram, не порадовали. Ставрополье четвертый день подряд обновляет рекорд по числу заразившихся COVID-19 за все время пандемии: 547, 621, 680, и вот - 744. Общее количество переболевших в крае составило 133 тысячи, умерших - 6347 (+13 за сутки).

- Растет число выявляемых случаев коронавируса. На этот показатель влияет «омикрон». Госпитализация при новом штамме требуется гораздо реже - больше четверти коек в COVID-стационарах свободны. В связи с этим делаем упор на развитие амбулаторного звена, - объяснил глава Ставрополья и напомнил, что побороть пандемию поможет коллективный иммунитет. На данный момент полностью привились от коронавируса более 1 млн 36 тыс. жителей региона.

Как писала «КП-Северный Кавказ» ранее, в ближайшее время в Ставропольском крае стартует вакцинация детей от коронавируса.