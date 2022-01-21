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Здоровье21 января 2022 6:15

За сутки от коронавируса выздоровели 1154 ставропольца

Четвертый день подряд регион ставит абсолютные рекорды заболеваемости COVID-19
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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К утру 21 января в Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 1154 человек. За всю пандемию болезнь смогли побороть 115,7 тысяч человек. Также за сутки заразились рекордные 744 человека, 13 граждан скончались.

Регион четвертый день подряд ставит антирекорды по заболеваемости коронавирусом. 547, 621, 680, и вот - 744. Общее количество переболевших в крае составило 133 тысячи, умерших - 6347.

- Вместе с тем растет число выявляемых случаев COVID-19. На этот показатель влияет «омикрон». Госпитализация при новом штамме требуется значительно реже — больше четверти коек в COVID-стационарах свободны. В связи с этим сегодня делаем упор на развитие амбулаторного звена, - написал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.