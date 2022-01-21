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Общество21 января 2022 7:52

На Ставрополье сотрудник налоговой погасил штрафы ради сохранения репутации на работе

Он превышал скорость, пересекал сплошную и игнорировал приходящие от ГИБДД штрафы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае судебные приставы принудили жителя Ипатовского округа погасить многочисленные штрафы за нарушение ПДД в 44 тысячи рублей. Нарушитель сделал это только после того, как сотрудники ведомства выяснили, что тот работает в налоговой службе.

- Судебные приставы направили по месту работы должника постановление об удержании денежных средств из заработной платы гражданина. Чтобы не числиться в должниках на работе, мужчина оперативно оплатил все административные штрафы в полном объеме, - сказано в сообщении УФССП Ставрополья.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ипатовском округе оштрафовали подрядчика на муниципальные контракт, который не выполнил работы по благоустройству сквера в срок. Он заплатил почти 12 миллионов рублей.