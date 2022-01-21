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Происшествия21 января 2022 8:33

60-летняя жительница Ставрополья пошла под суд за совращение 15-летнего мальчика

На следующий день она испугалась и написала ложный донос на подростка за якобы изнасилование
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против 60-летней жительницы Нефтекумского округа возбудили уголовное дело по двум статьям: "заведомо ложный донос" и "развратные действия".

Женщина вступила в связь с подростком и стала инициатором близости. Однако потом, осознав степень ответственности за такие поступки, она решила оклеветать молодого человека.

- На следующий день, чтобы скрыть факт совершенного преступления, она обратилась в правоохранительные органы с ложным заявлением о совершении подростком ее изнасилования. Однако в ходе проведения доследственной проверки доводы заявительницы не нашли своего подтверждения, - сказано в сообщении ведомства.

Уже сейчас завершено расследование уголовного дела, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому делу и направила материалы в суд.