Отключение незаконно потребляющих электроэнергию майнинг-ферм в Левашинском районе позволило снизить нагрузку на энергооборудование

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Рейдовые мероприятия по выявлению незаконно потребляющих энергоресурс майнинг-ферм в Левашинском районе Дагестана и их отключению от энергосети позволили существенно снизить энергопотребление в муниципалитете. Как следствие, это сократило несанкционированную и не предусмотренную сверхнормативную нагрузку на энергосети, из-за чего жители часто испытывали перебои в энергоснабжении. Всего в указанном районе было выявлено и отключено от энергоснабжения 17 майнинг-ферм, потреблявших электроэнергию в нарушение закона.

Энергооборудование подстанции (ПС) 110 кВ «Леваши» после отключения этих майнинг-ферм работает в штатном режиме, перегруза не наблюдается. Нагрузка на один трансформатор указанной ПС снизилась на 1,5 МВт, а на второй - на 2,2 МВт. Напомним, на текущей неделе жители Левашинского района обратились к администрации района и энергетикам по вопросам качества и надежности энергоснабжения.

Специалисты пояснили, что причиной нестабильного электроснабжения является несанкционированное энергопотребление майнинг-фермами, которое провоцирует сверхнагрузку на энергосети. Совместные с правоохранительными органами рейды подтвердили правоту энергетиков и органов власти.

Подобные рейды будут активно продолжены в Дагестане в рамках договоренностей, достигнутых между филиалом «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и силовиками. В числе муниципалитетов, в которых по данным энергетиков наблюдается необоснованное увеличение потребления электроэнергии, – г. Махачкала, Бежтинский участок, Унцукульский, Тляратинский, Карабудахкентский, Каякентский, Ботлихский, Кумторкалинский, Цумадинский районы Республики Дагестан.