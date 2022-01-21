ВТБ поддержал первый проект по Ростуризму в СКФО

ВТБ в рамках программы Ростуризма открыл кредитную линию в размере 275 млн рублей сроком на 7 лет одному из крупнейших санаториев Кавказских Минеральных Вод (КМВ) — «Машук Аква-Терм». Средства будут направлены на строительство новых семейных апартаментов уровня 5 звезд и реконструкцию велнес-центра здравницы.

На территории санатория «Машук Аква-Терм» будет построен семейный комплекс, представленный 10 одноэтажными виллами на 32 номера категории 5 звезд. При планировке апартаментов предусмотрено пространство для комфортного отдыха с детьми, а также для людей с ограниченными возможностями. Виллы будут расположены рядом с реликтовым парком.

Проект также предусматривает реконструкцию трехэтажного спортивно-оздоровительного комплекса общей площадью 1 200 кв. м. В частности, переоснащение SPA-центра, создания новых просторных раздевалок, дополнительных кабинетов узкопрофильных врачей, тренажерного зала и залов для групповых занятий ЛФК. Все это позволит предоставлять гостям современные велнес-технологии.

На новых площадках предприятия будет создано 45 рабочих мест. Срок реализации программы – 3 квартал 2022 года.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, прокомментировал: «ВТБ сотрудничает с компанией более трех лет. В 2018 году банк профинансировал строительство круглогодичного термального SPA-комплекса «Итальянские термы» на базе здравницы. Его запуск увеличил посещаемость санатория на 20%. Мы рады поддержать очередной масштабный проект предприятия и предложить лучшие финансовые решения для воплощения планов нашего партнера. Сегодня программа Ростуризма — один из наиболее эффективных инструментов, который помогает представителям туристической отрасли, реализовывать крупные инвестиционные проекты».

Ольга Акимова, генеральный директор ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм», сказала: «Главной задачей проекта является создание современного комплекса с проживанием класса люкс и инновационными методами лечения и оздоровления. Мы создаем особый формат, который позволяет совместить лечебно-оздоровительный туризм, рекреации и полноценный семейный отдых. Возможность воспользоваться льготными кредитными средствами играет немаловажную роль в реализации наших планов. Поддержка со стороны государства, а также содействие нашего финансового партнера позволит нам выйти на новый уровень развития».

Кредитная программа Ростуризма направлена на поддержку инвестиционных проектов в туристической сфере по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее «трех звезд», многофункциональных комплексов с номерным фондом, санаторно-курортных организаций и других объектов. Льготные кредиты выдаются на срок до 15 лет на сумму от 100 млн рублей. Ставка составляет от 3 до 5% годовых.

Для справки

Санаторий «Машук Аква-Терм» расположен в Железноводске Ставропольского края. Располагает лицензиями на многие виды деятельности в области медицины и лечебно-профилактической базой, имеющей высшую категорию аккредитации.