В новогодние праздники на Ставрополье туристы заплатили 140 тысяч за номер в отеле

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия рассказали корреспондентам "КП-Северный Кавказ" о самых дорогих бронированиях номеров в отелях Ставропольского края. Многие туристы предпочли провести новогодние праздники на Кавминводах, но им пришлось раскошелиться.

Самым дорогим бронированием оказался двухместный номер в отеле в Ессентуках. Гости сняли его на девять ночей как раз на все новогодние праздники. За это они заплатили 140 тысяч рублей.

Другой дорогостоящий отель находится в Пятигорске. Здесь за двухместный номер на неделю обошелся в 90 тысяч рублей. На третьем месте находится гостиница Кисловодске - 88 тысяч рублей за 9 ночей на двоих.