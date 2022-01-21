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Общество21 января 2022 12:30

79-летие освобождения Ставрополя от фашистов отметили 21 января на митинге

У огня торжественно возложили цветы и почтили память погибших
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе 21 января отмечают 79-ю годовщину освобождения Ставрополя от фашистских захватчиков. На торжественном мероприятии присутствовал губернатор региона Владимир Владимиров. Он, как и все присутствующие, почти память погибших и возложил цветы к Вечному огню.

- Освобождение Ставрополя стало важным этапом Битвы за Кавказ и начало отсчет последних дней до полного изгнания оккупантов с территории края. Наши солдаты вернули мир на родную землю, подарили нам возможность жить и созидать для будущих поколений. Наш долг – всегда помнить об этом, - написал Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

К мемориалу вынесли государственный флаг России и знамя 347 стрелковой Мелитопольской Краснознаменной Ордена Суворова ll степени дивизии. Во время оккупации краевого центра погибли около 30 тысяч мирного населения и солдат.