Об авторском праве за 60 минут

Фото: банка "Уралсиб".

Онлайн-вебинар состоится в будущую пятницу, 11:00 по Москве. Лектор - Александра Акимова, ведущий специалист практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры». Чтобы прослушать лекцию и принять участие в обсуждении нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.

Время прямого эфира – один час. Основные проблемы, которые будут обсуждаться на вебинаре «Легальная монополия»: объекты интеллектуальной собственности и их особенности; процедура оформления объектов; судебные прецеденты, выводы и рекомендации; использование антимонопольного законодательства при нарушении исключительных прав. Помимо полезной информации, участников ждет разбор кейсов и вопросы-ответы в прямом эфире.

Обратите внимание: количество мест ограничено, поэтому стоит заранее побеспокоиться о регистрации, после чего на ваш e-mail будет отправлена ссылка на трансляцию. А с записями других вебинаров по различным тематикам можно уже сейчас ознакомиться в разделе Университета бизнеса на сайте банка Уралсиб. Преподаватели - как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Этот проект был создан для своевременной и эффективной (при этом бесплатной) передачи знаний. Для всех, кто сейчас стартует или активно развивает собственное дело.

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Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»